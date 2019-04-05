СК России проверит жалобы астрономов, которые против строительства "Планетограда"

СЕГОДНЯ 19:21 2019-04-05T19:21:56+03:00

Председатель СК России поручил провести проверку в связи с ситуацией по застройке территории вокруг Пулковской обсерватории

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В СМИ активно обсуждают спор, связанный с возможной постройкой на территории вблизи Пулковской астрономической обсерватории Российской академии наук жилого комплекса "Планетоград". Суть его проста: астрономам для наблюдений нужен чистый горизонт, а строителям быстрая и чистая прибыль.

Ученые пожаловались в СК России, и заявили, что постройка жилых домов "сделает невозможным в дальнейшем астрономическое наблюдение и, соответственно, приведет к сокращению их научной деятельности".

- Председатель СК России поручил провести проверку изложенных доводов, проанализировать нормативные правовые акты, регламентирующие указанную сферу, законность и объективность ранее принятых решений органов власти, касающихся статуса территорий обсерватории, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение, которое обещали сообщить общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU