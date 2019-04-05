2019-04-05T19:23:33+03:00
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на пристава в Тверском суде Москвы

Инцидент произошел при оформлении протокола об административном правонарушении
Дарья ИВАШКИНА
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Неизвестный напал с ножом на пристава в Тверском суде МосквыНеизвестный напал с ножом на пристава в Тверском суде МосквыФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 5 апреля, появилась информация о том, что в Тверском суде Москвы мужчина напал с ножом на пристава.

Как выяснилось, конфликт начался у зала заседания перед рассмотрением очередного дела об административном правонарушении. По словам представителя районного суда, там собралась группа граждан, которая вела себя шумно и агрессивно, а также вела фото- и видеосъемку, что запрещено правилами посещения.

«После неоднократных замечаний дежурный пристав вызвал группу приставов, которые предложили нарушителям проследовать в служебное помещение для оформления протокола об административном правонарушении. При этом к наиболее активному нарушителю установленного порядка была применена физическая сила и спецсредства», - говорится в сообщении пресс-службы Тверского суда.

Также там отмечается, что именно этот агрессивно настроенный мужчина и совершил нападение, когда его все-таки привели в кабинет для оформления протокола. Так, он выхватил из кармана нож, однако находящийся рядом пристав перехватил его руку и обезоружил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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