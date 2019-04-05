Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США

СЕГОДНЯ 19:47 2019-04-05T19:47:12+03:00

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В пятницу, 5 апреля, появилась информация о том, что заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас стал новым президентом Всемирного банка (ВБ).

Таким образом, замглавы американского Минфина приступит к исполнению своих обязанностей уже в следующий вторник, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. При этом в течение ближайших пяти лет он будет возглавлять все организации группы ВБ, в том числе Международный банк реконструкции и развития.

Кстати, стоит отметить, что Мэлпас был единственным претендентом на пост главы ВБ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущий президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно оставил должность после шести лет работы. После этого американский лидер Дональд Трамп выдвинул на освободившийся пост кандидатуру Мэлпаса, причем тот, в свою очередь, сразу пообещал проводить «нацеленные на рост» реформы.

ИСТОЧНИК KP.RU