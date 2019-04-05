Глава МИД Эквадора назвал слухи о выдворении Ассанжа «оскорбительными»
В пятницу, 5 апреля, министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия прокомментировал слухи о решении выдворить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне. По словам высокопоставленного дипломата, ранее распространенные сообщения являются необоснованными и оскорбительными.
«Правительство не будет комментировать подобные необоснованные слухи, которые, более того, оскорбительны. Эквадор принимает решения суверенно и независимо от остальных стран», - подчеркнул Хосе Валенсия в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее портал WikiLeaks сообщил, что Джулиана Ассанжа в «ближайшие часы или дни» выселят из посольства Эквадора в Лондоне. Как отмечалось, основателя WikiLeaks выдворят из убежища, в котором он провел последние семь лет, за компромат на брата президента страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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