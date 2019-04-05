Глава МИД Эквадора назвал слухи о выдворении Ассанжа «оскорбительными»

СЕГОДНЯ 20:27 2019-04-05T20:27:19+03:00

При этом дипломат заверил, что его страна «принимает решения суверенно и независимо от остальных»

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В пятницу, 5 апреля, министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия прокомментировал слухи о решении выдворить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне. По словам высокопоставленного дипломата, ранее распространенные сообщения являются необоснованными и оскорбительными.

«Правительство не будет комментировать подобные необоснованные слухи, которые, более того, оскорбительны. Эквадор принимает решения суверенно и независимо от остальных стран», - подчеркнул Хосе Валенсия в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее портал WikiLeaks сообщил, что Джулиана Ассанжа в «ближайшие часы или дни» выселят из посольства Эквадора в Лондоне. Как отмечалось, основателя WikiLeaks выдворят из убежища, в котором он провел последние семь лет, за компромат на брата президента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU