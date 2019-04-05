Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

СЕГОДНЯ 20:47 2019-04-05T20:49:42+03:00

По некоторым данным, BMW, Daimler и Volkswagen сотрудничали, чтобы сдерживать развитие технологий очистки выхлопных газов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 5 апреля, появилась информация о том, что Еврокомиссия (ЕК) обвинила ведущие мировые автомобилестроительные концерны BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре.

По некоторым данным, в 2006 году компании заключили соглашение, чтобы сдерживать развитие технологий очистки выхлопных газов. Таким образом, они лишали потребителей возможности покупать менее загрязняющие окружающую среду машины.

«Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006-го по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей», - цитирует заявление ЕК ТАСС.

Стоит отметить, что теперь Еврокомиссия ожидает от автоконцернов ответа на выдвинутые в их адрес претензии.

Кстати, напомним о «дизельном скандале», который разгорелся несколько лет назад вокруг Volkswagen. Как писал сайт kp.ru, тогда выяснилось, что VW во время тестов использовал программу, которая занижала показатели вредных выбросов по сравнению с обычными показателями.

ИСТОЧНИК KP.RU