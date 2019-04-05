В Москве распустились первые цветы

СЕГОДНЯ 21:15 2019-04-05T21:15:30+03:00

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Судя по всему, в Москву окончательно пришла весна: в столице распустились первые цветы.

Так, посетителей парка «Музеон», расположенного на Крымской набережной, уже радуют сиреневые крокусы. Причем жители мегаполиса так соскучились по теплому времени года и зелени, что некоторые из них даже останавливаются, чтобы сделать селфи с цветами.

На Крымской набережной жителей столицы радуют сиреневые крокусыФото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Между тем в настоящее время москвичи могут полюбоваться не только крокусами, ведь в ряде других столичных парков уже распустились подснежники, мускари, пролески и печеночница.

Кстати, в ближайшие выходные синоптики обещают шикарную погоду в Москве: будет солнечно, при этом воздух прогреется до +10 градусов. Однако если вдруг гулять вам все-таки наскучит, можно воспользоваться вариантами от «Комсомольской правды»: мы собрали самые интересные события и места, куда можно сходить 6-7 апреля в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU