2019-04-05T21:57:14+03:00
Политика

Климкин рассказал, почему Украина проиграл спор с Россией в ВТО

По мнению дипломата, виной всему нежелание властей незалежной прислушиваться к мнению его ведомства
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал итоги транзитного спора с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО).

Так, по мнению дипломата, Киев потерпел поражение из-за того, что власти не прислушивались к мнению возглавляемого им ведомства, хотя, как считает Климкин, «иногда все же стоит». Правда, в чем именно нужно было слушать МИД незалежной, он не уточнил.

«Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 5 апреля, ВТО официально объявила об итогах спора по поводу запрета транзитных перевозок украинских товаров через территорию РФ. Так, третейская группа Всемирной торговой организации пришла к выводу, что Москва имела основания для введения ограничений на транзит грузов из незалежной в Казахстан и Киргизию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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