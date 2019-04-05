Помпео заявил об «успехах» США в попытках отговорить Турцию от покупки С-400

СЕГОДНЯ 22:19 2019-04-05T22:19:43+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал об «успехах» Вашингтона в попытках отговорить Турцию от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Причем, по мнению главы Госдепа, удачными были не только переговоры с Анкарой, но и переговоры, направленные на то, чтобы убедить Италию не наращивать экономическое сотрудничество с Китаем.

«Я думаю, мы делаем успехи на каждом из направлений, но в итоге этим странам придется принять решения самостоятельно, а затем США примут свои [решения]», - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News, не уточнив при этом, в чем именно заключаются эти «успехи».

Между тем стоит отметить, что ранее в пятницу, 5 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз прокомментировал покупку С-400. В частности, он отметил, что Анкара предлагала США купить у них противоракетный комплекс Patriot, однако Вашингтон в отличие от Москвы не смог предложить республике подходящие условия.

ИСТОЧНИК KP.RU