Более 80% россиян выходят в интернет несколько раз в день
Роль интернета в жизни россиян значительно возросла за последние годы. Выходят в сеть ежедневно и неоднократно 81% жителей страны. Такие данные содержатся в исследовании Mail.ru Group, которое компания провела в преддверии 25-летия Рунета.
Инфографика Mail.ru Group
В 2019 году интернетом хоть раз пользовались 76% россиян. Для сравнения, в 2000 на вопрос о пользовании интернетом положительно ответили только 3,6% респондентов.
Чаще всего мы с вами выходим в "глобальную паутину" чтобы пообщаться в соцсетях (64%), или поиграть (62%). Интернет стал самым удобным местом поиска информации для 58 % опрошенных, а также для прослушивания любимой музыки (55%).
В 2000 году у пользователей Рунета в топ-5 приоритетов были поиск информации (43%), компьютеры и программы (27%), новости (27%). Беззаботно проводили время за играми в сети только 25% россиян, а музыку слушали 23%.
В опросе Mail.ru Group приняли участие 9 600 пользователей интернета в России старше 14 лет. Также были использованы данные Фонда Общественное Мнение и результаты опроса аудитории блога Mail.ru Group на портале Хабр.
ИСТОЧНИК KP.RU