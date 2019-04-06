Более 80% россиян выходят в интернет несколько раз в день

СЕГОДНЯ 00:10 2019-04-06T00:16:24+03:00

Россияне стали чаще выходить в интернет, чтобы пообщаться в соцсетях и поиграть Фото: Анастасия Осипова

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Роль интернета в жизни россиян значительно возросла за последние годы. Выходят в сеть ежедневно и неоднократно 81% жителей страны. Такие данные содержатся в исследовании Mail.ru Group, которое компания провела в преддверии 25-летия Рунета.

Инфографика Mail.ru Group

В 2019 году интернетом хоть раз пользовались 76% россиян. Для сравнения, в 2000 на вопрос о пользовании интернетом положительно ответили только 3,6% респондентов.

Чаще всего мы с вами выходим в "глобальную паутину" чтобы пообщаться в соцсетях (64%), или поиграть (62%). Интернет стал самым удобным местом поиска информации для 58 % опрошенных, а также для прослушивания любимой музыки (55%).

В 2000 году у пользователей Рунета в топ-5 приоритетов были поиск информации (43%), компьютеры и программы (27%), новости (27%). Беззаботно проводили время за играми в сети только 25% россиян, а музыку слушали 23%.

В опросе Mail.ru Group приняли участие 9 600 пользователей интернета в России старше 14 лет. Также были использованы данные Фонда Общественное Мнение и результаты опроса аудитории блога Mail.ru Group на портале Хабр.

ИСТОЧНИК KP.RU