2019-04-06T01:43:44+03:00
Политика

Минобороны: Ил-38 выполнял плановый полет над Японским морем

В ведомстве прокомментировали сообщение том, что японские истребители поднимались на перехват российского самолета
Юлия ДИВЕЕВА
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Противолодочный самолёт средней дальности Ил-38. Фото: пресс-служба КремляПротиволодочный самолёт средней дальности Ил-38. Фото: пресс-служба Кремля
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Полет российского самолета Ил-38 над Японским морем был плановым. Об этом говорится в заявлении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"5 апреля 2019 года самолет Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря", - сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны Японии сообщило, что японские истребители поднимались на перехват российского боевого самолета, передает ТАСС.

В российском министерстве отметили, что помимо F-15 воздушных сил самообороны Японии, на отдельных этапах маршрута полета российский самолет сопровождал еще истребитель F-16 ВВС Республики Корея. Также в Минобороны заверили, что все полеты выполняются российскими пилотами в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Напомним, на прошлой неделе сайт kp.ru писал, что два истребителя "Торнадо" британских ВВС поднялись в воздух на перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые выполняли полет над Северным морем. Оборонное ведомство РФ тогда также отмечало, что полет был плановым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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