2019-04-06T02:20:36+03:00
В мире

Boeing временно сократит выпуск самолетов модели 737 MAX

Решение принято в связи с приостановкой поставок этих лайнеров
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С середине апреля американская компания Boeing сократит объемы производства самолетов модели 737 MAX. Об этом сообщил гендиректор компании Денис Мюленбург.

"Мы решили временно перейти с производства 52 самолетов в месяц на 42 самолета в месяц, начиная с середины апреля", - говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

При этом все производственные бригады, задействованные в выпуске этой модели самолетов сохранят свой текущий уровень занятости. Мюленбург пояснил, что решение принято в связи с приостановкой поставок Boeing 737 MAX. Этот шаг позволит компании сосредоточиться на "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения".

ИСТОЧНИК KP.RU

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