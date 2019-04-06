Boeing временно сократит выпуск самолетов модели 737 MAX
С середине апреля американская компания Boeing сократит объемы производства самолетов модели 737 MAX. Об этом сообщил гендиректор компании Денис Мюленбург.
"Мы решили временно перейти с производства 52 самолетов в месяц на 42 самолета в месяц, начиная с середины апреля", - говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.
При этом все производственные бригады, задействованные в выпуске этой модели самолетов сохранят свой текущий уровень занятости. Мюленбург пояснил, что решение принято в связи с приостановкой поставок Boeing 737 MAX. Этот шаг позволит компании сосредоточиться на "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения".
ИСТОЧНИК KP.RU