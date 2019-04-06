Орешкин высмеял Климкина за комментарии после поражения Украины в ВТО

СЕГОДНЯ 02:45 2019-04-06T02:45:43+03:00

Глава Минэкономразвития отметил, что украинцы создали прецедент, который поможет России в споре с США по пошлинам

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Министр экономического развития России Максим Орешкин посмеялся над главой МИД Украины Павлом Климкиным, который не упустил возможность попиариться после поражения Киева в споре с Москвой во Всемирной торговой организации (ВТО).

Глава Минэкономразвития на своей странице в Facebook отметил, что победа РФ стала возможна благодаря работе экспертов его ведомства и сотрудников постоянного представительства страны в Женеве.

"Решение внесло ясность в трактовку статьи XXI ГАТТ ("Исключения по соображениям безопасности"). Это серьезно укрепит наши позиции в споре с США по пошлинам на импорт стали и алюминия", - подчеркнул Орешкин.

Пользователь Андрей Колесников в шутку поинтересовался у министра, не жалко ли ему "бедных украинцев".

"Им самих себя не жалко", – ответил тот и прикрепил к записи новость с заявлением Климкина.

Напомним, сайт "КП" сообщал, что ранее украинский министр высказал мнение, что правительство республики проиграло РФ, потому что не прислушалось к советам его ведомства.

"Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике", - заявил Климкин.

ИСТОЧНИК KP.RU