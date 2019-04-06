2019-04-06T03:51:31+03:00
Происшествия

Из фондов минкультуры Армении пропали более 600 экспонатов

Исчезли произведения живописи, скульптуры, прикладного искусства на 247 тысяч долларов
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В Армении из фондов выставочного центра минкультуры пропали 626 экспонатов. Об этом сообщила обнаружившая пропажу Генпрокуратура республики.

“В результате проверок фондов госорганизации "Выставочный центр" выяснилось, что отсутствуют 626 экспонатов – живопись, гобелены, графические работы, скульптуры на общую стоимость 120,25 миллиона драмов (247 тысяч долларов)", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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