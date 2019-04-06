Трамп снова пропустит ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома
Президент США Дональд Трамп в этом году снова не пойдет на традиционный ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоится 27 апреля. Об этом журналистам сообщил сам глава государства
"Этот ужин - очень скучное и негативное мероприятие, лучше вместо него мы проведем позитивную встречу с избирателями", - сказал он.
Как отмечает издание Politico, президент пока не уточнил, где будет проходить митинг его сторонников, на который он собирается пойти вместо ужина.
"Это будет большая встреча. Встреча с журналистами - это очень негативно. А я люблю позитивные вещи", - признался хозяин Белого дома.
Трамп не присутствовал ни на одном ежегодном ужине ассоциации с момента вступления в должность президента, отмечает Politico. В 2017 году на этот ужин не пришел ни один представитель американской администрации, в то время как в 2018 году это мероприятие посетили несколько сотрудников администрации президента, в том числе официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Как сообщал сайт kp.ru, летом прошлого года Трамп обиделся на СМИ за фотографию с нависшей над ним канцлера Германии Ангелы Меркель. После этого он в декабре отменил приём в Белом доме в честь Рождества для представителей средств массовой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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