Трамп снова пропустит ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома

СЕГОДНЯ 04:53 2019-04-06T05:00:45+03:00

Глава государства заявил, что вместо "негативной встречи с журналистами" он отправится на "позитивный митинг" своих сторонников

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Президент США Дональд Трамп в этом году снова не пойдет на традиционный ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоится 27 апреля. Об этом журналистам сообщил сам глава государства

"Этот ужин - очень скучное и негативное мероприятие, лучше вместо него мы проведем позитивную встречу с избирателями", - сказал он.

Как отмечает издание Politico, президент пока не уточнил, где будет проходить митинг его сторонников, на который он собирается пойти вместо ужина.

"Это будет большая встреча. Встреча с журналистами - это очень негативно. А я люблю позитивные вещи", - признался хозяин Белого дома.

Трамп не присутствовал ни на одном ежегодном ужине ассоциации с момента вступления в должность президента, отмечает Politico. В 2017 году на этот ужин не пришел ни один представитель американской администрации, в то время как в 2018 году это мероприятие посетили несколько сотрудников администрации президента, в том числе официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщал сайт kp.ru, летом прошлого года Трамп обиделся на СМИ за фотографию с нависшей над ним канцлера Германии Ангелы Меркель. После этого он в декабре отменил приём в Белом доме в честь Рождества для представителей средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU