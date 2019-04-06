2019-04-06T05:00:45+03:00
Политика

Трамп снова пропустит ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома

Глава государства заявил, что вместо "негативной встречи с журналистами" он отправится на "позитивный митинг" своих сторонников
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп в этом году снова не пойдет на традиционный ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоится 27 апреля. Об этом журналистам сообщил сам глава государства

"Этот ужин - очень скучное и негативное мероприятие, лучше вместо него мы проведем позитивную встречу с избирателями", - сказал он.

Как отмечает издание Politico, президент пока не уточнил, где будет проходить митинг его сторонников, на который он собирается пойти вместо ужина.

"Это будет большая встреча. Встреча с журналистами - это очень негативно. А я люблю позитивные вещи", - признался хозяин Белого дома.

Трамп не присутствовал ни на одном ежегодном ужине ассоциации с момента вступления в должность президента, отмечает Politico. В 2017 году на этот ужин не пришел ни один представитель американской администрации, в то время как в 2018 году это мероприятие посетили несколько сотрудников администрации президента, в том числе официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщал сайт kp.ru, летом прошлого года Трамп обиделся на СМИ за фотографию с нависшей над ним канцлера Германии Ангелы Меркель. После этого он в декабре отменил приём в Белом доме в честь Рождества для представителей средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США: Арест Гуайдо станет "последней ошибкой" правительства Мадуро
Совбез ООН призвал не допустить военного столкновения в Ливии
Из фондов минкультуры Армении пропали более 600 экспонатов
В суд на администрацию Трампа иск подали 20 штатов США
Орешкин высмеял Климкина за комментарии после поражения Украины в ВТО
Boeing временно сократит выпуск самолетов модели 737 MAX
Минобороны: Ил-38 выполнял плановый полет над Японским морем
В Мадриде 35 человек пострадали в ДТП с участием 50 автомобилей
Правительство Ливии заявило, что отбило аэропорт Триполи у армии Хафтара
США ввели санкции в отношении работающих с Венесуэлой нефтяных компаний
Более 80% россиян выходят в интернет несколько раз в день
Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов
Пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве
На Украине обещают отменить поезда в Москву из Киева и Львова
Кинологическая федерация предложила свой вариант определения термина «потенциально опасная собака»
Умер экс-глава ФСБ Николай Ковалев
Помпео заявил об «успехах» США в попытках отговорить Турцию от покупки С-400
Климкин рассказал, почему Украина проиграл спор с Россией в ВТО
Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи
В Москве распустились первые цветы