2019-04-06T05:21:35+03:00
Политика

США: Арест Гуайдо станет "последней ошибкой" правительства Мадуро

Вашингтон грозит Каракасу серьезными последствиями
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Венесуэльский оппозиционер Хуан ГуайдоВенесуэльский оппозиционер Хуан ГуайдоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Арест самопровозглашенного президента Венесуэлы, лидера оппозиции Хуана Гуайдо станет для правительства нынешнего главы государства Николаса Мадуро "последней ошибкой". Такое заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга с журналистами.

"Арест Хуана Гуаидо приведет к очень серьезным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества... Европейские страны, группа Лимы и США дали ясно понять, что последствия... ареста Хуана Гуаидо будут разрушительны для Мадуро", - сказал чиновник.

Как сообщал сайт kp.ru, 4 апреля стало известно, что венесуэльские власти начали уголовный процесс над самопровозглашенным президентом. В нем участвуют Верховный суд и генпрокурор.

Ранее с оппозиционера сняли парламентскую неприкосновенность и попросили в частности отчитаться по своим личным поездкам за рубеж (90 визитов) стоимостью 100 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп снова пропустит ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома
Совбез ООН призвал не допустить военного столкновения в Ливии
Из фондов минкультуры Армении пропали более 600 экспонатов
В суд на администрацию Трампа иск подали 20 штатов США
Орешкин высмеял Климкина за комментарии после поражения Украины в ВТО
Boeing временно сократит выпуск самолетов модели 737 MAX
Минобороны: Ил-38 выполнял плановый полет над Японским морем
В Мадриде 35 человек пострадали в ДТП с участием 50 автомобилей
Правительство Ливии заявило, что отбило аэропорт Триполи у армии Хафтара
США ввели санкции в отношении работающих с Венесуэлой нефтяных компаний
Более 80% россиян выходят в интернет несколько раз в день
Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов
Пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве
На Украине обещают отменить поезда в Москву из Киева и Львова
Кинологическая федерация предложила свой вариант определения термина «потенциально опасная собака»
Умер экс-глава ФСБ Николай Ковалев
Помпео заявил об «успехах» США в попытках отговорить Турцию от покупки С-400
Климкин рассказал, почему Украина проиграл спор с Россией в ВТО
Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи
В Москве распустились первые цветы