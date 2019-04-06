США: Арест Гуайдо станет "последней ошибкой" правительства Мадуро

СЕГОДНЯ 05:21 2019-04-06T05:21:35+03:00

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Арест самопровозглашенного президента Венесуэлы, лидера оппозиции Хуана Гуайдо станет для правительства нынешнего главы государства Николаса Мадуро "последней ошибкой". Такое заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга с журналистами.

"Арест Хуана Гуаидо приведет к очень серьезным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества... Европейские страны, группа Лимы и США дали ясно понять, что последствия... ареста Хуана Гуаидо будут разрушительны для Мадуро", - сказал чиновник.

Как сообщал сайт kp.ru, 4 апреля стало известно, что венесуэльские власти начали уголовный процесс над самопровозглашенным президентом. В нем участвуют Верховный суд и генпрокурор.

Ранее с оппозиционера сняли парламентскую неприкосновенность и попросили в частности отчитаться по своим личным поездкам за рубеж (90 визитов) стоимостью 100 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU