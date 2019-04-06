США: Арест Гуайдо станет "последней ошибкой" правительства Мадуро
Арест самопровозглашенного президента Венесуэлы, лидера оппозиции Хуана Гуайдо станет для правительства нынешнего главы государства Николаса Мадуро "последней ошибкой". Такое заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга с журналистами.
"Арест Хуана Гуаидо приведет к очень серьезным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества... Европейские страны, группа Лимы и США дали ясно понять, что последствия... ареста Хуана Гуаидо будут разрушительны для Мадуро", - сказал чиновник.
Как сообщал сайт kp.ru, 4 апреля стало известно, что венесуэльские власти начали уголовный процесс над самопровозглашенным президентом. В нем участвуют Верховный суд и генпрокурор.
Ранее с оппозиционера сняли парламентскую неприкосновенность и попросили в частности отчитаться по своим личным поездкам за рубеж (90 визитов) стоимостью 100 тысяч долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU