Спутники-шпионы США многократно приближались к российским и китайским аппаратам

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-06T07:35:36+03:00

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Военные спутники-шпионы GSSAP США не один раз скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции. Такие данные содержатся в бюллетене американского фонда "За безопасный мир" (Secure World Foundation), посвященном системам противокосмической обороны.

На орбиту Земли с 2014 по 2016 годы в рамках программы геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP) вывели четыре спутника, предназначенных для контроля космического пространства в интересах ВВС США.

В исследовании сказано, что Пентагон не предоставляет никаких данных о местоположении и задачах этих аппаратов. Однако по данным Сети наблюдения за космическим пространством ISON, управляемой Российской академией наук, спутники GSSAP провели с 2014 года сотни маневров, совершали близки проходы или сближались с более чем дюжиной рабочих спутников на геостационарной орбите.

В фонде отметили, что помимо нескольких американских спутников, объектами изучения GSSAP стали российские и китайские военные аппараты, а также коммерческие спутники, построенные Китаем. Причем, все маневры американские шпионы выполняли пока они и исследуемые аппараты находились в тени Земли, чтобы нельзя было отследить, какие операции они выполняли.

ИСТОЧНИК KP.RU