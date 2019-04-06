Пушков рассказал о выборе, вставшем перед Украиной после поражения в ВТО

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-06T08:20:11+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал поражение Украины в транзитном споре с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО).

Как отметил политик, теперь Киев стоит перед выбором, как экспортировать свои товары. Кроме того, сенатор удивился тому, что в незалежной расстроены из-за решения ВТО, ведь страна получила то, что хотела.

«Странно, что в Киеве расстроены: хотели Евроассоциацию - получили ее. Теперь либо надо следовать нашим правилам, либо возить товары кораблями в Европу по Черному морю. Быстро, выгодно, удобно!» - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter. При этом он пожелал незалежной «успехов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 5 апреля, ВТО официально объявила об итогах спора по поводу запрета транзитных перевозок украинских товаров через территорию РФ. Так, третейская группа Всемирной торговой организации пришла к выводу, что Москва имела основания для введения ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU