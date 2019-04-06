2019-04-06T08:57:20+03:00
В мире

Самолет ВМС США провел разведку возле Крыма

Речь идет об американском патрульном противолодочном самолете Boeing P-8A Poseidon
Дарья ИВАШКИНА
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Boeing P-8A PoseidonBoeing P-8A PoseidonФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 6 апреля, появилась информация о том, что патрульный противолодочный самолет военно-морских сил (ВМС) США Boeing P-8A Poseidon провел разведку у российских границ.

По данным мониторингового ресурса Plane Radar, воздушное судно было замечено в минувшую пятницу вечером неподалеку от Крыма. Как стало известно, самолет совершил полет вдоль побережья Черного моря.

Стоит отметить, что незадолго до этого разведку у границ РФ провел стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.

Кстати, в последнее время иностранные разведывательные самолеты все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 4 апреля одно американское воздушное судно было замечено в районе Калининградской области, а второе - неподалеку от побережья Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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