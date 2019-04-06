Песков: Путин на встрече с президентом Эстонии развеет страхи по поводу безопасности

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-06T09:17:34+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях предстоящей встречи главы нашего государства Владимира Путина с эстонским лидером Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля планирует прилететь в Москву.

По словам представителя Кремля, в ходе переговоров Путин намерен познакомиться с коллегой, обсудить актуальные вопросы, а также развеять опасения Эстонии в сфере безопасности.

«Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять страхи Эстонии по поводу безопасности. <…> Цель встречи - поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы», - сказал Песков в телефонном интервью газете Postimees.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Кальюлайд посетит РФ 18 апреля для участия в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики в Москве. Причем уже известно, что в ходе этого визита состоится ее встреча с российским коллегой. В настоящее время стороны готовятся к переговорам.

ИСТОЧНИК KP.RU