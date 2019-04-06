2019-04-06T10:32:01+03:00
В мире

Американская телеведущая обвинила Трампа в «невероятно неподобающих объятиях»

По словам Мики Бжезински, президент США вел себя не очень достойно во время съемок выпуска ее программы
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ведущая программы Morning Joe Мика Бжезински обвинила президента США Дональда Трампа в неподобающем поведении.

По словам женщины, американский лидер позволил себе «невероятно неподобающие объятия» во время съемок выпуска телепередачи, в котором обсуждался секс-скандал, разгоревшийся вокруг бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Стоит отметить, что Бжезински во время той дискуссии выступила в защиту демократа.

«В связи с этим хочется поделиться историей о невероятно неподобающих объятиях Трампа в нашей студии», - приводит слова телеведущей газета Hill. При этом женщина не раскрыла никаких подробностей инцидента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее бывший вице-президент США Джо Байден собрался в президенты США и сразу же угодил в череду скандалов. Сразу семь женщин обвинили его в секс-домогательствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Британии стали выдавать паспорта без слов «Европейский союз»
Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства
В Бельгии при столкновении прогулочных судов пострадали 18 человек
Соловьев выгнал из студии польского политолога
В Словакии по ошибке запретили исполнение иностранных гимнов
Любовница богатейшего человека планеты Джеффа Безоса ушла от своего мужа
Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении - 2019»
Песков: Путин на встрече с президентом Эстонии развеет страхи по поводу безопасности
Самолет ВМС США провел разведку возле Крыма
Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии
Пушков рассказал о выборе, вставшем перед Украиной после поражения в ВТО
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Венесуэла пообещала ответить на новые санкции США юридическим путем
Лавров заявил, что решение США по Голанам отдаляет достижение мира на Ближнем Востоке
Спутники-шпионы США многократно приближались к российским и китайским аппаратам
Погода в Москве на 6 апреля 2019 года: ожидается небольшой дождь и до +8 градусов
Хафтар отказался от предложения Генсека ООН встретится с Сараджем
"Симпсонов" могут закрыть
США могут внести элитные части ВС Ирана в список террористических организаций
США: Арест Гуайдо станет "последней ошибкой" правительства Мадуро