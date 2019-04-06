Американская телеведущая обвинила Трампа в «невероятно неподобающих объятиях»
Ведущая программы Morning Joe Мика Бжезински обвинила президента США Дональда Трампа в неподобающем поведении.
По словам женщины, американский лидер позволил себе «невероятно неподобающие объятия» во время съемок выпуска телепередачи, в котором обсуждался секс-скандал, разгоревшийся вокруг бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Стоит отметить, что Бжезински во время той дискуссии выступила в защиту демократа.
«В связи с этим хочется поделиться историей о невероятно неподобающих объятиях Трампа в нашей студии», - приводит слова телеведущей газета Hill. При этом женщина не раскрыла никаких подробностей инцидента.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее бывший вице-президент США Джо Байден собрался в президенты США и сразу же угодил в череду скандалов. Сразу семь женщин обвинили его в секс-домогательствах.
ИСТОЧНИК KP.RU