Американская телеведущая обвинила Трампа в «невероятно неподобающих объятиях»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-06T10:32:01+03:00

По словам Мики Бжезински, президент США вел себя не очень достойно во время съемок выпуска ее программы

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Ведущая программы Morning Joe Мика Бжезински обвинила президента США Дональда Трампа в неподобающем поведении.

По словам женщины, американский лидер позволил себе «невероятно неподобающие объятия» во время съемок выпуска телепередачи, в котором обсуждался секс-скандал, разгоревшийся вокруг бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Стоит отметить, что Бжезински во время той дискуссии выступила в защиту демократа.

«В связи с этим хочется поделиться историей о невероятно неподобающих объятиях Трампа в нашей студии», - приводит слова телеведущей газета Hill. При этом женщина не раскрыла никаких подробностей инцидента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее бывший вице-президент США Джо Байден собрался в президенты США и сразу же угодил в череду скандалов. Сразу семь женщин обвинили его в секс-домогательствах.

ИСТОЧНИК KP.RU