2019-04-06T10:36:34+03:00
В мире

В Словакии по ошибке запретили исполнение иностранных гимнов

Депутаты парламента уже обратились с просьбой к президенту вернуть законопроект, который закрепил данный запрет, на доработку
Марина ВЕНЦОВА
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В Словакии случайно запретили исполнение иностранных гимновВ Словакии случайно запретили исполнение иностранных гимновФото: REUTERS
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Депутаты парламента Словакии ошибочно одобрили поправки к закону о государственных символах, которыми запретили исполнять в республике гимны зарубежных стран.

Согласно внесенным изменениям теперь иностранные гимны могут звучать в стране только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации зарубежных государств.

Как сообщил Бела Бугар - председатель входящей в правящую коалицию партии "Мост - Хид" – депутаты не вникли в суть законопроекта и проголосовали за него, проявив доверие к его инициаторам - Словацкой национальной партии, сообщает чешская газета Mlada fronta Dnes.

В настоящее время парламентарии "Мост - Хид" обратились к президенту Андрею Киске с просьбой вернуть документ на доработку. Со своей стороны, глава государства призвал депутатов изучать законопроекты, за которые они голосуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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