СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-06T10:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.

Конфликт возник, когда в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», выходящей на телеканале «Россия 1», обсуждался вопрос о том, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны. Так, Корейба попытался оправдать убийство евреев, более того, он заявил, что многие прямые родственники жертв Холокоста являются «притворяющимися жуликами».

После этого Соловьев потребовал, чтобы гость покинул студию. «Ты все сказал? А теперь пошел вон отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул», - сказал ведущий.

Однако эксперт уходить не захотел. В итоге журналисту пришлось просить охрану вынести Корейбу вместе со стулом.

Соловьев выгнал из студии польского политолога.

Кстати, стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. Как сообщал сайт kp.ru, совсем недавно Владимир Соловьев выгнал гостей за потасовку и ругательства. Как отмечалось, он был вынужден это сделать, так как один политолог сыпал оскорблениями, а другой - облил противника из стакана.

ИСТОЧНИК KP.RU