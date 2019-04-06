В Бельгии при столкновении прогулочных судов пострадали 18 человек
На реке Шельда в бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна. В результате происшествия некоторые пассажиры оказались за бортом, спасатели экстренно доставали их из воды.
По меньшей мере 18 пострадавшим понадобилась медицинская помощь, трое были госпитализированы с серьезными травмами.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося, сообщает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что у западного побережья Норвегии круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателя. В связи с сильным штормом была затруднена эвакуация пассажиров, численность которых составляла 1373 человека. Доставлять людей на берег можно было только вертолетом. В результате инцидента 17 человек пришлось госпитализировать. Позже судну удалось восстановить ход и оно самостоятельно направилось в норвежский порт Молде.
ИСТОЧНИК KP.RU