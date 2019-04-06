В Бельгии при столкновении прогулочных судов пострадали 18 человек

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-06T11:13:09+03:00

18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На реке Шельда в бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна. В результате происшествия некоторые пассажиры оказались за бортом, спасатели экстренно доставали их из воды.

По меньшей мере 18 пострадавшим понадобилась медицинская помощь, трое были госпитализированы с серьезными травмами.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося, сообщает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что у западного побережья Норвегии круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателя. В связи с сильным штормом была затруднена эвакуация пассажиров, численность которых составляла 1373 человека. Доставлять людей на берег можно было только вертолетом. В результате инцидента 17 человек пришлось госпитализировать. Позже судну удалось восстановить ход и оно самостоятельно направилось в норвежский порт Молде.

ИСТОЧНИК KP.RU