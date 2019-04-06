Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-06T11:24:56+03:00

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, какие поправки, по его мнению, стоило бы внести в Конституцию РФ. Как считает политик, было бы целесообразно дополнить основной закон страны положением об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.

«Было бы целесообразно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации», - приводит слова Володина сайт Госдумы.

При этом председатель нижней палаты отметил, что в настоящее время депутаты могут только дать или не дать согласие на назначение премьер-министра. Между тем политик уверен, что Госдума должна «как минимум участвовать в консультациях при назначении всех членов правительства».

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова думского спикера, указал на то, что Кремль пока не знаком с идеей Володина, так как это «новое предложение», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU