2019-04-06T11:24:56+03:00
Политика

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства

По мнению спикера нижней палаты парламента, было бы целесообразно дополнить Конституцию соответствующим положением
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Евгения ГУСЕВА
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, какие поправки, по его мнению, стоило бы внести в Конституцию РФ. Как считает политик, было бы целесообразно дополнить основной закон страны положением об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.

«Было бы целесообразно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации», - приводит слова Володина сайт Госдумы.

При этом председатель нижней палаты отметил, что в настоящее время депутаты могут только дать или не дать согласие на назначение премьер-министра. Между тем политик уверен, что Госдума должна «как минимум участвовать в консультациях при назначении всех членов правительства».

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова думского спикера, указал на то, что Кремль пока не знаком с идеей Володина, так как это «новое предложение», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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