2019-04-06T12:00:27+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский пожмет руку Порошенко в случае своего поражения на выборах

Второй тур президентской гонки на Украине пройдет 21 апреля
Марина ВЕНЦОВА
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Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов президента 21 апреляЗеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов президента 21 апреляФото: REUTERS
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Лидер первого тура выборов президента Украины, глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский пожмет руку действующему главе государства Петру Порошенко в случае своего поражения в президентской гонке. Об это рассказал представитель его штаба Дмитрий Разумков.

«Если это будет честная победа оппонента, хотя я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает [пожмет руку]", - приводит ТАСС его слова.

31 марта, как ранее писал сайт kp.ru, на Украине прошел первый тур выборов президента. По итогам подсчета голосов за пост главы государства во втором туре будут бороться Зеленский и Порошенко.

Глава партии «Слуга народа» вызвал действующего президента на дебаты, которые, по его мнению, должны пройти на одном из самых крупных стадионов Киева – НСК «Олимпийском». Накануне оба кандидата сдали анализы на выявление в организме алкоголя и наркотиков.

Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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