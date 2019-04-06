Лавров встретился с президентом Египта в Каире

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-06T12:18:21+03:00

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В субботу, 6 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Переговоры проходят в Каире, где глава МИД РФ в настоящее время находится с рабочим визитом.

Как ожидается, чуть позже руководитель российского внешнеполитического ведомства проведет встречу со своим египетским коллегой - министром иностранных дел арабской республики Самехом Шукри, передает ТАСС.

Стоит отметить, что визит Лаврова в Каир проходит на фоне обострения ситуации в Ливии, где в минувший четверг, 4 апреля, командующий национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи. Причем, по последним данным, подразделениям ЛНА к настоящему моменту уже удалось установить контроль над городами к югу и западу от ливийской столицы.

Кстати, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД РФ, комментируя происходящее в Ливии, заметил, что Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в этом североафриканском государстве.

ИСТОЧНИК KP.RU