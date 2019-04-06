2019-04-06T12:18:21+03:00
Политика

Лавров встретился с президентом Египта в Каире

Ранее глава МИД РФ прибыл в арабскую республику с рабочим визитом
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 6 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Переговоры проходят в Каире, где глава МИД РФ в настоящее время находится с рабочим визитом.

Как ожидается, чуть позже руководитель российского внешнеполитического ведомства проведет встречу со своим египетским коллегой - министром иностранных дел арабской республики Самехом Шукри, передает ТАСС.

Стоит отметить, что визит Лаврова в Каир проходит на фоне обострения ситуации в Ливии, где в минувший четверг, 4 апреля, командующий национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи. Причем, по последним данным, подразделениям ЛНА к настоящему моменту уже удалось установить контроль над городами к югу и западу от ливийской столицы.

Кстати, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД РФ, комментируя происходящее в Ливии, заметил, что Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в этом североафриканском государстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минкульт предлагает вернуть спиртные напитки в учреждения культуры
В Совфеде ответили на угрозы Климкина о компенсациях за «века оккупации»
В Киргизии ужесточили наказание за похищение невест
Соловьев объяснил, почему выгнал польского политолога из студии
Зеленский пожмет руку Порошенко в случае своего поражения на выборах
Три взрыва прогремели на востоке Афганистана
В Британии стали выдавать паспорта без слов «Европейский союз»
Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства
В Бельгии при столкновении прогулочных судов пострадали 18 человек
Соловьев выгнал из студии польского политолога
В Словакии по ошибке запретили исполнение иностранных гимнов
Американская телеведущая обвинила Трампа в «невероятно неподобающих объятиях»
Любовница богатейшего человека планеты Джеффа Безоса ушла от своего мужа
Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении - 2019»
Песков: Путин на встрече с президентом Эстонии развеет страхи по поводу безопасности
Самолет ВМС США провел разведку возле Крыма
Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии
Пушков рассказал о выборе, вставшем перед Украиной после поражения в ВТО
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Венесуэла пообещала ответить на новые санкции США юридическим путем
Лавров заявил, что решение США по Голанам отдаляет достижение мира на Ближнем Востоке
Спутники-шпионы США многократно приближались к российским и китайским аппаратам
Погода в Москве на 6 апреля 2019 года: ожидается небольшой дождь и до +8 градусов
Хафтар отказался от предложения Генсека ООН встретится с Сараджем
"Симпсонов" могут закрыть
США могут внести элитные части ВС Ирана в список террористических организаций
США: Арест Гуайдо станет "последней ошибкой" правительства Мадуро