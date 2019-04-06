2019-04-06T12:45:17+03:00
В мире

В Киргизии ужесточили наказание за похищение невест

Согласно внесенным изменениям, за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет
Марина ВЕНЦОВА
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В Киргизии ужесточили наказание за похищение невест. Фото: кадр из фильмаВ Киргизии ужесточили наказание за похищение невест. Фото: кадр из фильма
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Глава киргизской правозащитной организации "Женский банк мира" Гульсана Абытова рассказала, что власти страны ужесточили наказание за похищение девушек с целью заключить с ними брак.

"В новом Уголовном кодексе, вступившем в силу с начала года, ужесточено наказание за похищение невест и наказание для тех, кто принуждает к вступлению в брак девушек, не достигших 18-летнего возраста", - цитирует ее агентство Интерфакс.

По словам правозащитницы, за похищение невесты правонарушителей ожидает арест и лишение свободы до десяти лет. Кроме того, она отметила, что если будет выяснено, что несовершеннолетнюю девушку вынуждают вступить в брак, то за это нужно будет заплатить штраф. Его размер будет составлять около 3 тысяч долларов.

Несмотря на то, что в 2013 году в Киргизии уже ужесточали наказания за похищение невесты, как отметила Абытова, ситуация в данном вопросе коренным образом не изменилась. По ее словам, есть случае, когда девушки после похищения совершали суицид.

Ранее сайт kp.ru писал о том, сколько стоит в Киргизии приданное невесты с национальным колоритом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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