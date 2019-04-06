2019-04-06T12:44:29+03:00
Общество

Соловьев объяснил, почему выгнал польского политолога из студии

По словам телеведущего, Якуб Корейба «производил впечатление бесноватого» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Телеведущий Владимир СоловьевТелеведущий Владимир СоловьевФото: Евгения ГУСЕВА
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Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему выгнал польского политолога Якуба Корейбу из студии своей программы, которая выходит на телеканале «Россия 1».

По словам журналиста, эксперт «производил впечатление бесноватого». Как считает ведущий, он «даже не осознавал, что несет». При этом Соловьев заметил, что не только попросил охрану вывести неадекватного гостя, но и посоветовал сжечь стул, на котором тот сидел.

«Я свое отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел. Для меня нет больше такого человека», - сказал телеведущий телеканалу «Царьград».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Соловьев и Корейба поспорили в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» о том, ответственна ли Варшава за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны. В итоге все закончилось тем, что журналист вызвал охрану и потребовал вынести польского эксперта из студии вместе со стулом.

Соловьев выгнал из студии польского политолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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