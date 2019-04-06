2019-04-06T13:30:22+03:00
Политика

Песков оценил инициативу об участии Госдумы в формировании правительства

Как выяснилось, в Кремле пока не знакомы с идеей спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 6 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности участия нижней палаты парламента в процессе формирования правительства. Как заметил представитель Кремля, это «новое предложение», и в администрации главы государства пока не знакомы с ним.

«Это новое предложение», - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, обсуждается ли предложение думского председателя в Кремле.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства. При этом он подчеркнул, что было бы целесообразно дополнить Конституцию соответствующим положением.

Стоит отметить, что в настоящее время нижняя палата парламента участвует в формировании кабмина лишь в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение премьер-министра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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