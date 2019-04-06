Встречу Медведева с «Единой Россией» перенесли на 15 апреля

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-06T14:46:13+03:00

По некоторым данным, разговор премьера с депутатами пришлось отложить в связи с изменением его графика

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В субботу, 6 апреля, появилась информация о переносе ранее запланированной на 11 апреля встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с депутатами от «Единой России». По некоторым данным, в связи с изменением графика председателя кабмина его разговор с единороссами пришлось отложить на 15 апреля.

«Встреча "Единой России" с премьер-министром Медведевым перенесена на 15 апреля в связи с изменением графика главы кабмина», - сказал осведомленный источник РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 апреля российский премьер должен будет выступить в Госдуме: в этот день депутаты заслушают отчет правительства о работе за 2018 год. А в настоящее время Медведев проводит встречи с представителями всех думских фракций. Стоит отметить, что ранее в апреле председатель кабмина уже успел пообщаться с членами ЛДПР и КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU