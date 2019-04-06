Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-06T15:14:58+03:00

При этом премьер заметил, что в целом ресурсов хватает

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В субботу, 6 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на национальные проекты выделена «колоссальная сумма». Речь идет о 25,7 триллиона рублей: это и федеральные средства, и деньги регионов, и внебюджетные источники.

Также председатель кабмина подчеркнул, что эта сумма финансово обеспечивает реализацию всех нацпроектов. «В целом ресурсов хватает. По крайней мере, так это видится из 2019 года. То есть на сегодня задачи и результаты, которые включены в утвержденные паспорта национальных проектов, финансово обеспечены», - сказал Медведев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», текст которого опубликован на сайте правительства.

При этом политик обратил внимание на то, что при необходимости на приоритетные направления развития страны могут быть направлены и дополнительные доходы бюджета.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее правительство опубликовало целевые показатели нацпроектов. Причем в том же документе перечислялись и источники финансирования, и ожидаемые результаты реализации майских указов.

ИСТОЧНИК KP.RU