"Очередной шаг к усилению напряжённости в регионе": в Госдуме прокомментировали учения НАТО и Грузии в Чёрном море

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-06T15:26:05+03:00

В Госдуме прокомментировали прошедшие учения НАТО и Грузии в Чёрном море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также зампред комитета по обороне Юрий Швыткин отметил, что мероприятия проходят на фоне "проводимых на Украине выборов"

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Прошедшие в акватории Черного моря учения кораблей второго постоянного морского соединения НАТО и двух кораблей МВД Грузии являются очередным шагом к усилению напряженности в этом регионе, считает замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Безусловно, проводимые учения являются очередным шагом к эскалации напряжённости в данном регионе и не служат обеспечению в нём стабильности. На подобное поведение мы должны реагировать в части сопровождения данных кораблей, наблюдения за учениями», — сказал Швыткин RT.

Он обратил внимание, что совместные учения проводятся на фоне «проводимых на Украине выборов».

«Чем ближе второй тур, тем сильнее будет нарастать соответствующая активность стран блока НАТО в акватории Чёрного моря», — добавил Швыткин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны североатлантического альянса решили расширить поддержку Украины и Грузии в Черном море. В этом регионе прошли совместные учения четырех кораблей второго постоянного морского соединения НАТО и двух кораблей береговой охраны МВД Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU