"Очередной шаг к усилению напряжённости в регионе": в Госдуме прокомментировали учения НАТО и Грузии в Чёрном море
Прошедшие в акватории Черного моря учения кораблей второго постоянного морского соединения НАТО и двух кораблей МВД Грузии являются очередным шагом к усилению напряженности в этом регионе, считает замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Безусловно, проводимые учения являются очередным шагом к эскалации напряжённости в данном регионе и не служат обеспечению в нём стабильности. На подобное поведение мы должны реагировать в части сопровождения данных кораблей, наблюдения за учениями», — сказал Швыткин RT.
Он обратил внимание, что совместные учения проводятся на фоне «проводимых на Украине выборов».
«Чем ближе второй тур, тем сильнее будет нарастать соответствующая активность стран блока НАТО в акватории Чёрного моря», — добавил Швыткин.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны североатлантического альянса решили расширить поддержку Украины и Грузии в Черном море. В этом регионе прошли совместные учения четырех кораблей второго постоянного морского соединения НАТО и двух кораблей береговой охраны МВД Грузии.
ИСТОЧНИК KP.RU