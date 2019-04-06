2019-04-06T15:50:03+03:00
Общество

Мамаев ради игры в футбол будет сидеть в 12-местной камере

Футболист покинул двухместную камеру
Марина ВЕНЦОВА
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Мамаев ради игры в футбол пошел на жертвыМамаев ради игры в футбол пошел на жертвыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что футболист Павел Мамаев, который находится в СИЗО "Бутырка", ради того, чтобы играть в футбол отказался от двухместной камеры. Теперь полузащитник «Краснодара» живет в 12-местной камере.

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. <…> Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол», - цитирует его РИА Новости.

Мельников подчеркнул, что футбол для Мамаева многое значит.

Ранее сайт kp.ru писал, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы в октябре прошлого года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в «Бутырке». Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения.

Как живет Мамаев в Бутырской тюрьме.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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