Мамаев ради игры в футбол будет сидеть в 12-местной камере
Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что футболист Павел Мамаев, который находится в СИЗО "Бутырка", ради того, чтобы играть в футбол отказался от двухместной камеры. Теперь полузащитник «Краснодара» живет в 12-местной камере.
«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. <…> Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол», - цитирует его РИА Новости.
Мельников подчеркнул, что футбол для Мамаева многое значит.
Ранее сайт kp.ru писал, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы в октябре прошлого года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в «Бутырке». Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения.
Как живет Мамаев в Бутырской тюрьме.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU