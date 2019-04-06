В МГУ посоветовали еще 40 лет не вносить в словари "блогерку" и "редакторку"

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-06T16:00:48+03:00

В МГУ посоветовали не вносить в словари феминитивы еще 40 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам профессора МГУ Владимира Елистратова, время для фиксации в языке феминитивов еще не пришло

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Филолог, профессор МГУ Владимир Елистратов заявил, что пока не пришло время в носить в словари феминитивы типа слов «блогерка» или «редакторка», как того требуют феминистки.

«Есть такой совершенно радикальный подход, такой несколько «отсталый» подход, когда есть слова, которые не имеют женского рода, не имеют суффиксов, и значит, все их надо создать, иначе это дискриминация", - пояснил Елистратов в эфире «Говорит Москва».

Он добавил, что академические словари должны обновляться аккуратно.

"Давайте подождём. Есть много людей, которым это режет слух. Подождём лет 40, вдруг какая-нибудь хореографесса всплывёт как поэтесса, и все начнут так говорить", - отметил профессор.

Кроме того, Елистратов обратил внимание, что в настоящее время не определен набор суффиксов, при помощи которых образуются феминитивы.

Отметим, что некоторые активистки фем-сообщества требуют использовать суффиксы для слов «врач» или «инструктор», если речь идет о женщине. В последнее время стали использоваться такие слова, как "авторка", "блогерка" или "редакторка".

ИСТОЧНИК KP.RU