В армии под командованием Хафтара заявили о полном контроле над аэропортом Триполи

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-06T17:08:19+03:00

Армия Хафтара заявила о полном контроле над аэропортом Триполи Фото: REUTERS

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В Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара сообщили о полном контроле над международным аэропортом Триполи.

«В беспрецедентном историческом событии для жителей Ливии вооружённые силы ЛНА в этот момент установили контроль над всем международным аэропортом Триполи», — говорится в заявлении командования.

Отмечается, что армия Хафтара планирует использовать аэропорт как отправной пункт для продолжения установления контроля над остальными объектами в Триполи, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне армия Хафтара установила контроль над аэропортом Триполи. Позже правительство национального согласия сообщило о возобновлении контроля над воздушной гаванью. Также сообщалось, что подразделения Ливийской национальной армии под командованием маршала Хафтара начнут наступление на Триполи 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU