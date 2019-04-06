В армии под командованием Хафтара заявили о полном контроле над аэропортом Триполи
В Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара сообщили о полном контроле над международным аэропортом Триполи.
«В беспрецедентном историческом событии для жителей Ливии вооружённые силы ЛНА в этот момент установили контроль над всем международным аэропортом Триполи», — говорится в заявлении командования.
Отмечается, что армия Хафтара планирует использовать аэропорт как отправной пункт для продолжения установления контроля над остальными объектами в Триполи, передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне армия Хафтара установила контроль над аэропортом Триполи. Позже правительство национального согласия сообщило о возобновлении контроля над воздушной гаванью. Также сообщалось, что подразделения Ливийской национальной армии под командованием маршала Хафтара начнут наступление на Триполи 6 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU