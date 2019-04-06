2019-04-06T17:08:19+03:00
В мире

В армии под командованием Хафтара заявили о полном контроле над аэропортом Триполи

Екатерина БОЛГОВА
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Армия Хафтара заявила о полном контроле над аэропортом ТриполиАрмия Хафтара заявила о полном контроле над аэропортом ТриполиФото: REUTERS
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В Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара сообщили о полном контроле над международным аэропортом Триполи.

«В беспрецедентном историческом событии для жителей Ливии вооружённые силы ЛНА в этот момент установили контроль над всем международным аэропортом Триполи», — говорится в заявлении командования.

Отмечается, что армия Хафтара планирует использовать аэропорт как отправной пункт для продолжения установления контроля над остальными объектами в Триполи, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне армия Хафтара установила контроль над аэропортом Триполи. Позже правительство национального согласия сообщило о возобновлении контроля над воздушной гаванью. Также сообщалось, что подразделения Ливийской национальной армии под командованием маршала Хафтара начнут наступление на Триполи 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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