Матч Спартак - ЦСКА: Федор Чалов выйдет в атаке армейцев на дерби со "Спартаком"
В субботу, 6 апреля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет один из двух центральных матчей 22 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Спартак" примет на своем поле ЦСКА. Гости встречи огласили стартовый состав команды на принципиальное дерби против армейцев.
Стартовый состав ЦСКА на игру: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Бийол, Тикнизян.
Отметим, что "Спартак" после 21 тура занимает пятое место - у команды 36 очков. ЦСКА расположился строчкой выше - у них 37 баллов и четвертое место на данный момент.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка Спартак - ЦСКА.
ИСТОЧНИК KP.RU