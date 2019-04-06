Матч Спартак - ЦСКА: Федор Чалов выйдет в атаке армейцев на дерби со "Спартаком"

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-06T17:56:18+03:00

Был оглашен стартовый состав ЦСКА на игру против "Спартака"

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В субботу, 6 апреля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет один из двух центральных матчей 22 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Спартак" примет на своем поле ЦСКА. Гости встречи огласили стартовый состав команды на принципиальное дерби против армейцев.

Стартовый состав ЦСКА на игру: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Бийол, Тикнизян.

Отметим, что "Спартак" после 21 тура занимает пятое место - у команды 36 очков. ЦСКА расположился строчкой выше - у них 37 баллов и четвертое место на данный момент.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка Спартак - ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU