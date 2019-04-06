Лукашенко наградил Матвиенко орденом за развитие сотрудничества между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорина «за развитие культуры, гуманитарную и благотворительную деятельность». Такое решение глава белорусского государства принял накануне 7 апреля, когда глава Совфеда отметит 70-летний юбилей.
Матвиенко, как говорится в сообщении, опубликованном на сайте постоянного комитета Союзного государства, награждена орденом "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией".
Ранее сайт kp.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Совета Федерации Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного – высшей наградой нашей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU