2019-04-06T18:19:19+03:00
Общество

Лукашенко наградил Матвиенко орденом за развитие сотрудничества между странами

Орден Франциска Скорина, которым награждена председатель Совфеда, является одной из высших государственных наград Белоруссии
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Председатель Совета Федерации Валентина МатвиенкоПредседатель Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорина «за развитие культуры, гуманитарную и благотворительную деятельность». Такое решение глава белорусского государства принял накануне 7 апреля, когда глава Совфеда отметит 70-летний юбилей.

Матвиенко, как говорится в сообщении, опубликованном на сайте постоянного комитета Союзного государства, награждена орденом "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией".

Ранее сайт kp.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Совета Федерации Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного – высшей наградой нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главы МИД "семерки" выступили против направления военных специалистов из России в Венесуэлу
Официальные итоги первого тура выборов на Украине объявят 7 апреля
В Домодедово задержали рейс в Токио из-за сообщения о минировании
Ассанж потребовал от Швеции около миллиона долларов за судебные издержки
Медведев: необходимости корректировки Конституции нет
Матч Спартак - ЦСКА: Жиго и Глушаков выйдут в стартовом составе хозяев
Матч Спартак - ЦСКА: Федор Чалов выйдет в атаке армейцев на дерби со "Спартаком"
Эксперт прокомментировал решение суда о незаконном переименовании канонической церкви на Украине
Захарова ответила на угрозы Климкина о компенсациях за «века оккупации»
В Госдуме рассказали, почему рэпера Face не взяли в армию
В армии под командованием Хафтара заявили о полном контроле над аэропортом Триполи
В иранском парламенте заявили, что армию США могут приравнять к ИГ*
Москвичам советуют не брать в руки ежей после зимней спячки
Бывшему замминистра культуры Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества
Истребитель F-16 подстрелил сам себя в Нидерландах
В МГУ посоветовали еще 40 лет не вносить в словари "блогерку" и "редакторку"
Мамаев ради игры в футбол будет сидеть в 12-местной камере