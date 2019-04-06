Официальные итоги первого тура выборов на Украине объявят 7 апреля

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-06T18:44:53+03:00

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявит в воскресенье, 7 апреля, официальные результаты первого тура президентской гонки, который прошел 31 марта.

«7 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии.

На Украине, как ранее писал сайт kp.ru, 31 марта прошел первый тур выборов президента. 4 апреля ЦИК, обработав 100 процентов протоколов, заявила, что ни один из 39 кандидатов, которые боролись за пост главы государства, не набрал более 50 процентов голосов. Было объявлено о проведении 21 апреля второго тура президентской гонки. В ней будут бороться - лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700179" frameborder="0"></iframe> Выборы президента Украины: что важно знать.Кто может стать новым президентом Украины? Как это скажется на отношениях с Россией? Журналист «КП» Александр Гришин отвечает на 5 главных вопросов о выборах лидера незалежнойАлександр ГРИШИН

ИСТОЧНИК KP.RU