2019-04-06T18:44:53+03:00
Выборы президента Украины 2019

Официальные итоги первого тура выборов на Украине объявят 7 апреля

Заседание Центральной избирательной комиссии намечено на 12:00
Марина ВЕНЦОВА
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ЦИК Украины 7 апреля объявит официальные итоги первого тура выборовЦИК Украины 7 апреля объявит официальные итоги первого тура выборовФото: REUTERS
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявит в воскресенье, 7 апреля, официальные результаты первого тура президентской гонки, который прошел 31 марта.

«7 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии.

На Украине, как ранее писал сайт kp.ru, 31 марта прошел первый тур выборов президента. 4 апреля ЦИК, обработав 100 процентов протоколов, заявила, что ни один из 39 кандидатов, которые боролись за пост главы государства, не набрал более 50 процентов голосов. Было объявлено о проведении 21 апреля второго тура президентской гонки. В ней будут бороться - лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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