2019-04-06T19:33:50+03:00
Общество

"Главное жив-здоров": сын Федора Конюхова рассказал о ситуации с отцом

По словам Оскара Конюхова, путешественнику осталась преодолеть еще 1 тысячу морских миль или, что составит, примерно, месяц хода на веслах
Екатерина БОЛГОВА
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Федор Конюхов уже 120 дней бороздит просторы Южного океана. Фото: konyukhov.ruФедор Конюхов уже 120 дней бороздит просторы Южного океана. Фото: konyukhov.ru
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Сын знаменитого путешественника Федора Конюхова Оскар рассказал радио "Комсомольская правда" о том, как сейчас обстоят дела у его отца после 120 дней, проведенных в Южном океане.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте Конюхов попал в мощный 12-балльный шторм в океане, его лодка перевернулась, но сам путешественник не пострадал.

"120 дней в Южном океане у Федора Конюхова, впервые вообще в истории океанской гребли человек смог столько дней выжить на борту весельной лодки. Федор прошел 5 тысяч морских миль, и до мыса Горн ему осталась еще 1 тысяча морских миль или, примерно, месяц хода на веслах", - рассказал Оскар Конюхов.

Он отметил, что Федор планировал пройти дистанцию за 120 дней, но теперь ему нужны еще примерно 30 суток.

"Средний показатель по скорости - 40 миль в сутки. Изначально он рассчитывал пройти этот маршрут за 120 дней, но в это время не уложился, почти на месяц опаздывает. Ну, в Южном океане, как и в любом океане, когда идешь на весельной лодке или парусной яхте очень тяжело предсказывать время прибытия. Потому что встречные ветры, отсутствие ветра, штилевые зоны, шторма. Есть только, скажем так, теоретический расчет, а дальше как океан позволит", - пояснил Конюхов.

Он подчеркнул, что сейчас его отец чувствует себя хорошо и продолжает сове путешествие.

"Самое главное, жив-здоров, несмотря на перевороты на весельной лодке, несмотря на потерю солнечных батарей, сейчас, конечно, идет в режиме экономии энергии на борту", - подытожил Оскар Конюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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