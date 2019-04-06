2019-04-06T19:46:57+03:00
Спорт

Матч Спартак - ЦСКА: первый тайм дерби завершился вничью 0:0

Команды не забили голов, но у спартаковцев преимущество в игре
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" играет против ЦСКА."Спартак" играет против ЦСКА.Фото: Евгений НЕСЫН
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 22 тура чемпионата России. В котором "Спартак" принимает на своем поле столичный ЦСКА. Соседи по верхушке турнирной таблицы Премьер-Лиги выдают истинно жаркий матч.

Стартовые 45 минут встречи завершились вничью 0:0. У "Спартака" было на порядок больше опасных моментов. Один из главных - это удар Лоренсо Мельгарехо на 35-й минуте матча после выхода один на один с Игорем Акинфеевым. Акинфеев умело выставил руку и замедлил скорость мяча после удара Мельгарехо. Мяч покатился чуть медленней и Бекао вынес "с ленточки".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию главного матча 22 тура чемпионата России по футболу Спартак - ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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