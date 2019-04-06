Ведущий немецкого телеканала объявил о "вторжении" России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер заявил во время выпуска новостей о якобы "вторжении" России в Эстонию.
"Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда, как несколько лет назад в Крым", — заявил он.
После этого он пояснил, что сказанное им - неправда, а только художественный образ.
"Это неправда. Просто образ. Однако вполне реалистичный", — отметил Клебер.
Затем диктор заявил о "сдерживающей" роли НАТО, который, как считает Клебер, гарантирует мир в Европе.
Ранее на телеканале ZDF уже демонстрировался антироссийский контент. Например, в фильм "Холодная война Путина" заявлялось, что в Европу под видом беженцев едут "российские агенты". Также в эфире телеканала показали мужчину, который назвался добровольцем, воюющим в Донбассе. Позже он назвал постановкой все, что он рассказал в материале.
ИСТОЧНИК KP.RU