Страны "семерки" призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД

СЕГОДНЯ 20:43 2019-04-06T20:45:11+03:00

Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи во Франции

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Министры иностранных дел стран "семерки" (G7) призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам министерской встречи G7 во Франции.

"С тем чтобы сохранить договор, мы призываем Россию вновь приступить к выполнению обязательств по ДРСМД, в полной и проверяемой мере, до того как выход Соединенных Штатов [из ДРСМД] вступит в силу. Мы считаем, что если Россия этого не сделает, это будет означать конец договора", - говорится в заявлении.

Также министры стран "семерки" планируют "внимательно наблюдать за последствиями, которые возникают в сфере безопасности в результате разработки и развертывания Россией ракет", а также принимать ответные меры, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДРСМД в ответ на позицию Соединенных Штатов по этому договору.

ИСТОЧНИК KP.RU