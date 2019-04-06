Страны "семерки" призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Министры иностранных дел стран "семерки" (G7) призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам министерской встречи G7 во Франции.
"С тем чтобы сохранить договор, мы призываем Россию вновь приступить к выполнению обязательств по ДРСМД, в полной и проверяемой мере, до того как выход Соединенных Штатов [из ДРСМД] вступит в силу. Мы считаем, что если Россия этого не сделает, это будет означать конец договора", - говорится в заявлении.
Также министры стран "семерки" планируют "внимательно наблюдать за последствиями, которые возникают в сфере безопасности в результате разработки и развертывания Россией ракет", а также принимать ответные меры, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДРСМД в ответ на позицию Соединенных Штатов по этому договору.
ИСТОЧНИК KP.RU