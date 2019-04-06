2019-04-06T21:47:44+03:00
Политика

ВКС России испытали новейший зенитный комплекс "Панцирь-СМ"

По словам командующего войсками ПВО-ПРО Юрия Грехова, последний вариант ЗРПК "Панцирь" показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптера
Екатерина БОЛГОВА
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Российские военные испытали новейший комплекс ПВО "Панцирь-СМ"Российские военные испытали новейший комплекс ПВО "Панцирь-СМ"Фото: Александр КОЦ
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Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими войсками (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов рассказал, что российские военные испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ".

"Комплекс "Панцирь-СМ" - последний вариант ЗРПК "Панцирь" - показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер", - сказал Грехов в эфире "Эхо Москвы". Он отметил, что также был испытан комплекс, способный посадить беспилотный летательный аппарат.

Генерал добавил, что теперь решена проблема выявления дронов. Кроме того, продолжается развитие станций загоризонтного обнаружения.

Отметим, что комплекс "Панцирь-СМ" имеет многофункциональную прицельную станцию, которая позволяет видеть цели на дальности до 75 километров. Благодаря этому прицельная дальность стрельбы вырастает до 40 километров, что в два раза больше, чем у "Панциря-С1".

ИСТОЧНИК KP.RU

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