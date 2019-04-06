Похороны Николая Ковалева пройдут на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье
Похороны депутата Государственной думы, бывшего директора ФСБ Николая Ковалева пройдут в понедельник, 8 апреля. Прощание состоится в ритуальном зале Центральной клинической больницы, а похороны - на Военном мемориальном кладбище.
"Прощание с Николаем Дмитриевичем состоится 8 апреля с 10.00 до 11.30 в ритуальном зале Центральной клинической больницы по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25", - сообщается на сайте Государственной думы
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, депутат Госдумы, экс-глава Федеральной службы безопасности (занимал должность с 1996 года по 1998 год) Николай Ковалев умер в пятницу, 5 апреля. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов.
Николай Ковалев скончался на 70-м году жизни после длительной болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU