Трамп заявил, что не читал доклад Мюллера по "российскому делу"

СЕГОДНЯ 22:17 2019-04-06T22:17:16+03:00

При этом президент США отметил, что демократы «никогда не будут довольны»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не ознакомился с докладом по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы американского президента 2016 года.

«Я еще не читал доклад Мюллера, пусть и имею на это полное право. Я знаю только основной вывод, который говорит о том, что никакого сговора не было», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что представители Демократической партии «никогда не будут довольны».

Ранее в министерстве юстиции США заявили, что полный доклад по так называемому «российскому делу» публиковаться не будет.

Как сообщал сайт kp.ru, 24 марта юридическое ведомство опубликовало четырехстраничную выжимку финального доклада пр итогам работы Мюллера. В документе отмечалось, что спецпрокурор так и не обнаружил сговор главы американского государства Дональда Трампа с Россией перед выборами.

ИСТОЧНИК KP.RU