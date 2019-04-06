2019-04-06T22:29:00+03:00
Политика

Представитель ОБСЕ посетил украинских пленных в ЛНР

Тони Фриш назвал встречу продуктивной, так как пленные всегда могут сказать, что их беспокоит
Екатерина БОЛГОВА
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Координатор гуманитарной подгруппы контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш. Фото: Александр Река/ТАССКоординатор гуманитарной подгруппы контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш. Фото: Александр Река/ТАСС
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В субботу, 6 апреля, координатор гуманитарной подгруппы контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш провел встречу с украинскими пленными в ЛНР. Мероприятие он назвал продуктивным.

"У нас всегда есть возможность с ними поговорить, они всегда могут сказать, что их беспокоит или какие у них есть нужды. Эти интервью проходят в конфиденциальной обстановке", - рассказал Фриш.

Он отметил, что пленные всегда могут сказать, какие у них проблемы.

"У нас есть возможность поговорить с людьми, дать им новую надежду, поговорить, чтобы они могли объясниться. Я всегда говорю, что тем, кому нечего скрывать, пусть им дадут возможность поговорить, высказаться", - добавил координатор ОБСЕ, передает Луганскинформцентр.

Ранее Фриш встретился с пленными в Донецке и заявил об удовлетворении их содержанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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