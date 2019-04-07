2019-04-07T00:12:15+03:00
Звезды

Семья Майкла Джексона ответила на "Покидая Неверленд" своим документальным фильмом

"Неверленд из первых рук": расследование документального фильма Майкла Джексона” опубликован на YouTube
Юлия ДИВЕЕВА
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Майкл Джексон и маленький Уэйд Робсон. Фото: кадр из фильма "Покидая Неверлденд"Майкл Джексон и маленький Уэйд Робсон. Фото: кадр из фильма "Покидая Неверлденд"
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Родные Майкла Джексона сняли свой документальный фильм в ответ на вышедшую ранее картину "Покидая Неверленд". Семья поп-короля снова опровергает все выдвинутые против него обвинения в педофилии.

Режиссером картины "Неверленд из первых рук": расследование документального фильма Майкла Джексона" стал Илай Педрас. Она была опубликована на YouTube 30 марта.

В фильме приведены интервью с племянником певца Таджем Джексоном, племянницей Бренди Джексон и техническим директором музыканта Брэдом Сандбергом. Они рассказывают, что никогда не видели обиженных или оскорбленных детей рядом с артистом.

Бренди Джексон заявила, что была знакома с Уэйдом Робсоном, который настаивает на том, что пострадал от наклонностей певца еще в детстве.

"Он знает, как позиционировать себя в различных ситуациях, которые принесут ему выгоду", — заявила племянница Джексона.

Как писал сайт kp.ru, "Покидая Неверленд" вызвал жаркие споры по всему миру. Канал HBO представил четырехчасовой фильм, где повзрослевшие любимцы певца Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак рассказывают о нескольких годах своего общения с поп-королем и обвиняют его в сексуальном насилии.

Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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