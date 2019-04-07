Кучеров обновил рекорд по результативности среди россиян в одном регулярном чемпионате НХЛ

СЕГОДНЯ 00:27 2019-04-07T00:27:02+03:00

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Нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров набрал 128 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19. Таким образом, он побил рекорд Александра Могильного по количеству набранных очков за результативность в одном регулярном сезоне среди российских хоккеистов.

В субботу в Бостоне в матче между "Бостоном" и "Тампой" Кучеров в третьем периоде отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь у него на счету 128 очков (41 шайба + 87 голевых передач) в 82 матчах текущего регулярного чемпионата. Российский нападающий также стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим более 125 очков в регулярном сезоне НХЛ, передает ТАСС.

Могильный в составе "Баффало" в 77 играх регулярного чемпионата сезона-1992/93 набрал 127 очков (76+51). Абсолютный рекорд НХЛ по набранным очкам в одном регулярном чемпионате принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который в сезоне-1985/86 в составе "Эдмонтона" за 80 игр набрал 215 очков (52+163).

ИСТОЧНИК KP.RU