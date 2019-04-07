2019-04-07T01:06:15+03:00
Происшествия

Стали известны подробности взрыва газа в Раменском

Дом полностью сгорел, пожарные обнаружили тела двух погибших [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Раменском после взрыва газа дом полностью сгорелВ Раменском после взрыва газа дом полностью сгорел
Изменить размер текста:

Внутри полностью выгоревшего дома в подмосковном Раменском пожарные обнаружили тела двух погибших людей, а также газовый баллон. Пока версия взрыва газа подтверждается. Стало известно, что сигнал о ЧП поступил в экстренные службы вечером 6 апреля в 21:15.

Пожарные обнаружили в сгоревшем доме газовый баллон

Пожарные обнаружили в сгоревшем доме газовый баллон

Как сообщает источник "КП", личности жертв неизвестны и идентифицировать их будет очень трудно, поскольку тела так сильно обгорели. Третий, находившийся в доме пострадавший находится в сильном алкогольном опьянении.

"Судя по всему сильно пьян и в шоке - не помнит и не может рассказать с кем пил", - рассказал источник.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Раменском на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Весна-1" в одном из домов раздался хлопок, а потом начался пожар. Два человека считались пропавшими без вести.

Внутри дома сгорели два человека

Внутри дома сгорели два человека

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Минздрава Украины не ручается за достоверность анализов Порошенко и Зеленского
Кучеров обновил рекорд по результативности среди россиян в одном регулярном чемпионате НХЛ
Семья Майкла Джексона ответила на "Покидая Неверленд" своим документальным фильмом
Нетаньяху пообещал аннексировать еврейские поселения на Западном берегу Иордана
В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО
В подмосковном Раменском в частном доме взорвался газ
МЧС: падение метеорита в Красноярском крае не зафиксировано
Представитель ОБСЕ посетил украинских пленных в ЛНР
Трамп заявил, что не читал доклад Мюллера по "российскому делу"
Похороны Николая Ковалева пройдут на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье
ВКС России испытали новейший зенитный комплекс "Панцирь-СМ"
Владимира Кличко насмешила сдача анализов Порошенко и Зеленского
Итог матча Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: армейцы победили 2:0 и вышли на третье место в Премьер-Лиге
Страны "семерки" призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Ведущий немецкого телеканала объявил о "вторжении" России в Эстонию