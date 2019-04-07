Стали известны подробности взрыва газа в Раменском

СЕГОДНЯ 01:05 2019-04-07T01:06:15+03:00

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Внутри полностью выгоревшего дома в подмосковном Раменском пожарные обнаружили тела двух погибших людей, а также газовый баллон. Пока версия взрыва газа подтверждается. Стало известно, что сигнал о ЧП поступил в экстренные службы вечером 6 апреля в 21:15.

Пожарные обнаружили в сгоревшем доме газовый баллон

Как сообщает источник "КП", личности жертв неизвестны и идентифицировать их будет очень трудно, поскольку тела так сильно обгорели. Третий, находившийся в доме пострадавший находится в сильном алкогольном опьянении.

"Судя по всему сильно пьян и в шоке - не помнит и не может рассказать с кем пил", - рассказал источник.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Раменском на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Весна-1" в одном из домов раздался хлопок, а потом начался пожар. Два человека считались пропавшими без вести.

Внутри дома сгорели два человека

ИСТОЧНИК KP.RU