Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 02:01 2019-04-07T02:01:28+03:00

Православный обряд погребения прошел на кладбище Рок-Крик, где покоятся мать, муж и сын правозащитницы

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В Вашингтоне 6 апреля состоялась церемония захоронения праха правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Урна с пеплом будет покоится на кладбище Рок-Крик, где похоронены ее мать покойной Валентина Ефименко, второй муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев.

Православный обряд погребения совершил настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Виктор. На церемонии присутствовали около 30 человек, из числа родных и близких Людмилы Алексеевой, передает ТАСС.

Напомним, как писал писал сайт kp.ru, старейшая советская и российская правозащитница, одна из основателей Московской Хельсингской группы Людмила Михайловна Алексеева скончалась 8 декабря в возрасте 91 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. До последних дней своей жизни она оставалась активной и деятельной.

ИСТОЧНИК KP.RU