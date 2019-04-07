2019-04-07T02:01:28+03:00
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Православный обряд погребения прошел на кладбище Рок-Крик, где покоятся мать, муж и сын правозащитницы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Людмила АлексееваЛюдмила АлексееваФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

В Вашингтоне 6 апреля состоялась церемония захоронения праха правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Урна с пеплом будет покоится на кладбище Рок-Крик, где похоронены ее мать покойной Валентина Ефименко, второй муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев.

Православный обряд погребения совершил настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Виктор. На церемонии присутствовали около 30 человек, из числа родных и близких Людмилы Алексеевой, передает ТАСС.

Напомним, как писал писал сайт kp.ru, старейшая советская и российская правозащитница, одна из основателей Московской Хельсингской группы Людмила Михайловна Алексеева скончалась 8 декабря в возрасте 91 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. До последних дней своей жизни она оставалась активной и деятельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Православные христиане сегодня отмечают Благовещение
Галицкиий пояснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым
Глава Минздрава Украины не ручается за достоверность анализов Порошенко и Зеленского
Стали известны подробности взрыва газа в Раменском
Кучеров обновил рекорд по результативности среди россиян в одном регулярном чемпионате НХЛ
Семья Майкла Джексона ответила на "Покидая Неверленд" своим документальным фильмом
Нетаньяху пообещал аннексировать еврейские поселения на Западном берегу Иордана
В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО
В подмосковном Раменском в частном доме взорвался газ
МЧС: падение метеорита в Красноярском крае не зафиксировано
Представитель ОБСЕ посетил украинских пленных в ЛНР
Трамп заявил, что не читал доклад Мюллера по "российскому делу"
Похороны Николая Ковалева пройдут на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье
ВКС России испытали новейший зенитный комплекс "Панцирь-СМ"
Владимира Кличко насмешила сдача анализов Порошенко и Зеленского
Итог матча Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: армейцы победили 2:0 и вышли на третье место в Премьер-Лиге
Страны "семерки" призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Ведущий немецкого телеканала объявил о "вторжении" России в Эстонию